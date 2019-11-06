МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 550 миллиардов рублей, EBITDA достигла 1,617 триллиона рублей, говорится в материалах компании.

"Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам компании, за девять месяцев 2019 года на 25% год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов", — говорится в пресс-релизе.

EBITDA в годовом выражении выросла на 1,5%, до 1,617 триллиона рублей, что связано с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+30,9%), а также эффективным контролем над затратами.

Чистая прибыль компании в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом выросла на 16%, до 225 миллиардов рублей, что связано со значительным ростом операционной прибыли (+10,9%). Показатель EBITDA вырос на 7,6%, до 554 миллиардов рублей.

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

Свободный денежный поток "Роснефти" в январе-сентябре снизился по МСФО на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 613 миллиардов рублей, капзатраты сократились на 6,6%, составив 634 миллиарда рублей.

"За девять месяцев 2019 года капитальные вложения составили 634 миллиарда рублей (9,7 миллиарда долларов), что на 6,6% ниже показателя девяти месяцев 2018 года, и связано, преимущественно, с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании. Компания продолжает работу над опциями выравнивания профиля капитальных вложений крупных проектов с учетом продления квот на ограничение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении.

Капитальные затраты в третьем квартале 2019 года составили 198 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).

"Свободный денежный поток в третьем квартале 2019 года составил 281 миллиард рублей (4,4 миллиарда долларов)… За 9 месяцев 2019 года свободный денежный поток составил 613 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов)", — также сообщает компания.

УБЫТКИ ОТ ЧП НА "ДРУЖБЕ"

"Роснефть" пока не завершила расчет убытков от ЧП на "Дружбе", претензии контрагентов продолжали поступать и в третьем квартале, говорится в материалах компании.

"В связи загрязнением нефти в апреле 2019 года в магистральном нефтепроводе "Дружба", в ПАО "НК "Роснефть" в ходе третьего квартала 2019 года продолжили поступать претензии ряда покупателей нефти, в которых указывается на доставку нефти с многократным превышением предельно допустимых показателей хлорорганических соединений (относительно соответствующих технических регламентов и стандартов)", — сообщила "Роснефть", добавив, что осуществляла при этом сдачу нефти в систему магистральных нефтепроводов в соответствии с требованиями техрегламентов и стандартов.

"Также с претензиями к компании обратились покупатели, которые не получили законтрактованные объемы нефти из-за остановки прокачки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по причине загрязнения", — говорится в сообщении.

"Роснефть" полагает, что расчет убытков из-за ЧП на "Дружбе" может быть завершен после комплексной оценки его влияния на деятельность компании, включая фактор вынужденного снижения добычи нефти, а также получения полных и документально подтвержденных сумм претензий со стороны всех покупателей и их перевыставления в адрес "Транснефти"<TRNF> для получения возмещения.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.

ФИНДОЛГ И ТОРГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

"Роснефть" за девять месяцев сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1%, или на 820 миллиардов рублей, сообщает компания.

"С начала года компания сократила общую сумму финансового долга и торговых обязательств на 14,1% или практически на 820 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Чистый долг и торговые обязательства сократились на 113 миллиардов рублей за девять месяцев 2019 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,4. EBITDA в годовом выражении выросла на 1,5%, до 1,617 триллиона рублей.