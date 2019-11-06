МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистый долг "Роснефти" в долларовом выражении к концу сентября составил 46,6 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4% по сравнению с 41,1 миллиарда долларов в конце 2018 года, следует из презентации компании.

Показатель включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 миллиардов рублей в соответствии с изменившимися стандартами МСФО, поясняется в презентации.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5. EBITDA компании в долларовом выражении за девять месяцев снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,8 миллиарда долларов, в третьем квартале выросла на 6,3% в квартальном выражении — до 8,5 миллиарда долларов.