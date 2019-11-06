МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Требования "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в иске на 12 миллиардов долларов абсурдны, как и антимонопольный штраф украинского регулятора к российской компании, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Второй абсурдный иск, который Украина подала — на сумму 12 миллиардов долларов,… он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали 6,4 миллиарда долларов за якобы нарушение "Газпромом" антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры", — сказал Новак журналистам.

Он назвал антимонопольное решение Украины политическим и внутристрановым.

"Что касается решения Стокгольмского арбитражного суда, на сегодняшний день, как вы знаете, судебные разбирательства продолжаются, "Газпром" подал апелляцию, и в следующем году она будет рассматриваться", — добавил Новак.

"Мы продолжаем предлагать нашим украинским партнерам для нормального восстановления наших взаимоотношений и продолжения долгосрочных взаимоотношений в рамках транзита и поставок газа вернуться к вопросу о мирном урегулировании в рамках мирового соглашения всех вопросов, связанных с судебными разбирательствами. Это базовая основа для того, чтобы нормально работали между собой коммерческие организации", — сообщил министр.

Глава Минэнерго РФ напомнил, что урегулирование судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" путем полного взаимного отказа от претензий друг к другу является одним из условий пакетного соглашения, которое Россия обсуждала и неоднократно представляла Украине и ЕК для решения вопроса о будущем украинского транзита.