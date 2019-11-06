МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти", приходящаяся на акционеров, по итогам девяти месяцев 2019 года снизилась по сравнению с показателем за такой же период прошлого года на 11,3%, до 66,93 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Выручка от реализации в отчетном периоде составила 640,66 миллиарда рублей, сократившись на 0,4%. Капитальные затраты компании за отчетный период составили 43,46 миллиарда рублей, увеличившись на 21,2%.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.