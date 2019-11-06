МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие нефтедобывающие страны ОПЕК+ не будут настаивать на увеличении объемов сокращения добычи на встрече в декабре, пишет агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.

"Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, скорее, сохранят текущие ориентиры по добыче, призвав членов альянса лучше выполнять обязательства в рамках сделки ОПЕК+", — приводит агентство слова делегатов. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ запланированы на 5 и 6 декабря.

В октябре СМИ сообщали, что страны ОПЕК+ в рамках декабрьской встречи рассмотрят возможность дополнительного сокращения добычи нефти, так как опасаются слабого роста спроса в 2020 году.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до истечения марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Россия в рамках своих обязательств должна сокращать добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки – примерно до 11,19 миллиона баррелей в сутки.