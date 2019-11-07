МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в октябре в месячном выражении на 18 единиц, или на 0,8%, до 2123 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 148, или на 6,5%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 30, или на 3,4%, и составил 848 штук, в Канаде — вырос на 13, или на 9,8%, до 145 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на одну штуку, до 175 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц также снизилось на одну штуку, до 424 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок осталось на уровне сентября в 226 штук, в Африке — выросло на одну штуку, до 116 единиц. В Латинской Америке показатель сохранился на сентябрьской отметке в 189 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.