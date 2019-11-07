МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Германия вряд ли станет освобождать газопровод "Северный поток-2" от правил третьего энергопакета ЕС, заявил агентству Блумберг глава департамента газовых и нефтяных рынков немецкого Минфина Штефан Ролле.

"Я не вижу возможности для освобождения "Северного потока-2" от исполнения требований третьего энергетического пакета ЕС. Это не 100%, что Bnetza (Федеральное сетевое агентство Германии — ред.) примет отрицательное решение об освобождении, но я бы сказал, что вполне вероятно, что они не могут принять положительное решение на этот счет", — заявил чиновник, отметив, что внутреннее законодательство Германии не может расходиться с европейскими нормами.

При этом, по его мнению, "Газпрому" следует рассмотреть создание независимого оператора газотранспортной системы (TSO), который соответствовал бы европейским правилам.

В марте газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что компания-оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG рассматривает вариант создания отдельной компании, которой передадут во владение и управление последние 50 километров трубопровода на территории Германии.

Согласно данным на сайте бундестага, немецкие парламентарии на заседании в четверг рассмотрят законопроект о внедрении обновленной газовой директивы Евросоюза в свое законодательство. По словам Ролле, Германия, скорее всего, имплементирует новые газовые нормы ЕС в начале декабря.

В мае в силу вступили поправки к газовой директиве Евросоюза, которые распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, в частности, на оба "Северных потока". Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.