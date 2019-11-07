КИЕВ, 7 ноя — ПРАЙМ. Украина намерена обжаловать в суде ЕС возможное решение ФРГ о смягчении газовой директивы для трубопровода "Северный поток — 2", заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ранее издание "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Bild сообщило, что немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

"Такое решение противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам Германии, а потому непременно будет обжаловано. Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны", — приводит слова Качки издание "Европейская правда" в четверг.

Торгпред напомнил, что решение Германии увеличить долю транспортировки российского газа в трубопроводе Opal было отменено в судебном порядке. "По сути, весь конфликт вокруг "Северного потока-2" — это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений. Но время не стоит на месте, Украина модернизируется в соответствии с новыми энергетическими требованиями и имеет преимущества перед РФ. Россия же стремится сохранить устаревшую модель отношений", — добавил он.

В мае в силу вступили поправки к газовой директиве Евросоюза, которые распространяют ряд правил газового законодательства ЕС на морские участки газопроводов, идущие в ЕС из третьих стран, в частности, на оба "Северных потока". Эти правила включают "анбандлинг" — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, при котором компания не может добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется. Среди требований также установка конкурентных тарифов на прокачку газа и доступ к трубе третьих сторон.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.