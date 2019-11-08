МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло окончательные решения по льготам для арктических проектов: "Роснефть" сможет получить вычет из НДПИ Ванкорского кластера, если цена на нефть превысит уровень, заложенный в бюджетном правиле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Козака и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

"Согласно протоколу, "Восток ойл" получит десятилетний вычет из НДПИ Ванкорского кластера "в размере понесенных расходов на создание внешней инфраструктуры (дорожной, транспортной, энергетической), необходимой для осуществления добычи сырья на участках недр, расположенных на 50% и более в границах Таймырского полуострова". Вычет возникнет, только если цена нефти превысит заложенную в бюджетном правиле (сейчас 42,4 доллара за баррель Urals)", — пишет газета.

По словам собеседников издания, "Роснефть" не сможет направить средства от вычета на финансирование нефтепровода с Ванкорского кластера на север Таймыра для экспорта по Севморпути, если не начнет добычу на Пайяхе.

В Минфине России подтвердили, что вычет из НДПИ можно будет направить исключительно в расходы на инфраструктуру, "но не для Ванкора, а для новой Таймырской нефтегазовой провинции". Перечень конкретных инфраструктурных объектов для вычета будет определять Минэнерго России. В министерстве подтвердили эту информацию. В "Роснефти" не ответили на запрос издания.

Проект "Восток Ойл" (проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга") включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова) и Западно-Иркинский участок. Нефть с проекта может транспортироваться по Севморпути (СМП).

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы. В 2020 году цена отсечения по бюджетному правилу индексирована до 42,4 доллара.