КИЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. Новый контракт "Газпрома" с независимым оператором газотранспортной системы позволит начать отношения по транзиту между Украиной и РФ с чистого листа, а все названные препятствия для его заключения являются надуманными, считает исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Регулятор Польши оштрафовал Engie по делу "Северного потока-2"

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в декабре. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК 27 октября представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий названы взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Как написал Витренко в пятницу в Facebook, наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие контракта на поставку газа на Украину с 2020 года "являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа". Новак: Иск "Нафтогаза" на $12 млрд абсурден, как и украинский штраф "Газпрому"

"Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", — отметил он.

"Если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором — это именно такой вариант. Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают… Пусть эти "старые лист бумаги" рассматривают суды", — считает Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.