МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" и "Газпром нефть" выиграли аукционы на право пользования нефтяными участками в Ханты-Мансийском Автономном округе — Югра, следует из материалов Роснедра.

Как сообщается в документах, "Роснефть" выиграла участок Гальнадский в Сургутском районе, предложив за него 103,4 миллиона рублей. "Газпромнефть-Хантос", дочерняя компания "Газпром нефти", получила участок Северо-Ингольский в Нижневартовском районе за 204,3 миллиона рублей.

Извлекаемые запасы нефти в пределах Гальнадского участка по состоянию на 1 января 2018 года по категории С1 составляют 0,279 миллиона тонн, по категории С2 – 0,718 миллиона тонн. На участке Северо-Ингольский извлекаемые запасы нефти составляют по категории С1 – 0,696 миллиона тонн, по категории С2 – 1,143 миллиона тонн.

Роснедра также объявили аукцион на Онтохский участок недр в ХМАО, стартовый платеж которого составляет 731,2 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 декабря, итоги планируется подвести 24 декабря. Извлекаемые запасы нефти в пределах участка по состоянию на 1 января 2019 составляют по категории С1 – 1,588 миллиона тонн, по категории С2 – 9,049 миллиона тонн.