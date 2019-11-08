МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Бразилия готова вести диалог с ОПЕК о будущем энергетической отрасли, но не заинтересована в присоединении к картелю, чтобы устанавливать цены и ограничивать производство, заявил агентству Рейтер министр экономики страны Пауло Гуэдес.

"Вы должны быть там для обсуждений и получения информации … но оказывать давление на западные демократии с помощью нефтяного кризиса … Ни за что! У президента Болсонару есть принципы и ценности, и он не променяет их на пригоршню наличных", — приводит агентство слова Гуэдеса.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК. По его мнению, у Бразилии есть для этого потенциал, так как на ее территории находятся большие запасы нефти.