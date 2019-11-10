КИЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Доля дизеля из РФ в импорте Украины за несколько месяцев снизилась с 45% до 15%, сообщил в воскресенье глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Правительство Украины с 1 августа ввело спецпошлины на большинство российских товаров, в частности на дизельное топливо, после чего ряд крупнейших импортеров заявили о намерении прекратить поставки дизеля из РФ. Киев заявлял, что не ожидает дефицита дизельного топлива и рассчитывает заместить его поставками из ЕС и Белоруссии.

"Итак, за несколько месяцев импорт дизеля из РФ снизили с 45% до относительно безопасных 15% (без роста цены для конечного потребителя)", — написал Герус в Facebook.

Кроме того, он отметил, что за это время цена электроэнергии снизилась на 15%.