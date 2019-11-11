МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-сентябре снизились на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года и составили 90,435 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Минск ждет, что в 2020 году недополучит более $400 млн доходов от реэкспорта нефти

При этом объем экспорта нефти в январе-сентябре вырос на 3,3% — до 197,603 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-сентябре снизился на 9%, до 104,913 миллиона тонн, в денежном выражении — на 15,1%, до 49,901 миллиарда долларов.

В сентябре экспорт нефти из РФ снизился по отношению к августу на 5,9% — до 22,231 миллиона тонн, доходы снизились на 6,8% — до 9,749 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в сентябре увеличился на 24% относительно августа — до 13,165 миллиона тонн, доходы — на 17,3%, до 5,939 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменились и составили 12,335 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ за девять месяцев увеличился на 4,9%, до 153,488 миллиона тонн.

В сентябре текущего года на экспорт было поставлено 19,109 миллиона тонн угля (рост на 5,6% относительно объемов августа) на общую сумму почти 1,364 миллиарда долларов (спад на 1,2%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Экспорт электроэнергии из России в январе-сентябре 2019 года увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 14,4 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

В сентябре экспорт сократился на 5,9% по сравнению с показателем августа — до 1,7 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-сентябре составили 665 миллионов долларов, увеличившись на 19,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре показатель составил 76,5 миллиона долларов, показав снижение на 1,8% по сравнению с августом.

Импорт электроэнергии за январь-сентябрь составил 1,22 миллиарда кВт.ч, сократившись на 74,9%. В денежном выражении показатель упал на 72,2%, составив 21,7 миллиона долларов.

В сентябре импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 44,9% по отношению к августу, до 81,5 миллиона кВт.ч., в денежном выражении — на 52,8%, до 1 миллиона долларов.