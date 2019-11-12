МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала исследование, в котором себестоимость нефти в России названа как одна из самых дорогих в мире.

По данным компании, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра себестоимости добычи. Это $42 за баррель сырья, добытого на суше, и $44 за баррель на море.

Saudi Aramco отмечает, что дороже, чем добыча в России, обходится добыча нефти на территории Казахстана (на суше и море), а также на сухопутных проектах США, Анголы и Таиланда (офшорные проекты), Азербайджана, Индии и Китая.

Самой низкой себестоимость нефти считается в Саудовской Аравии и Кувейте. Это $17 за бочку.

Компания рассчитывала так называемую безубыточную цену нефти: когда добыча на проекте является допустимо рентабельной.

Для России главной долей полной себестоимости нефти составляют налоги, отмечает РБК. По данным Росстата, себестоимость добычи нефти в России во втором квартале текущего года составила 2508 рублей за баррель, это почти $32 за баррель по среднему курсу квартала.