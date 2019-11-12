МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Премии на российскую нефть марки Urals относительно Североморского датированного в конце прошлой недели достигли максимального уровня за всю историю мониторинга с января 1990 года, сообщило агентство Argus, предоставляющее данные о ценах на рынке нефти.

Североморский датированный (Argus North Sea Dated) рассчитывается на основе цен на пять сортов нефти: Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll (BFOET).

"Так, в Северо-Западной Европе стоимость российского сорта выросла до премии 1,05 доллара за баррель (cif Роттердам). Партии Юралс объемом по 80 тысяч тонн оценивались в Средиземноморье с премией 1,50 доллара за баррель (cif Аугуста)", — говорится в сообщении.

В абсолютном выражении нефть Urals в Северо-Западной Европе подорожала на 1,98 доллара за баррель, до 62,87 доллара за баррель, в Средиземноморье — на 1,68 доллара, до 63,32 доллара. При этом баррель североморской нефтяной смеси Brent (смесь четырех сортов — Brent, Forties, Oseberg и Ekofisk, BFOE) в конце прошлой недели дешевел в ходе торгов до 60,66 доллара за баррель.

"Удорожанию Юралс способствует ограниченное предложение ноябрьских партий сорта в условиях укрепления спроса на среднетяжелую нефть с высоким выходом средних дистиллятов", — отмечается в сообщении.

По данным Argus, поставки Urals из российских портов в ноябре снизятся на 483 тысячи баррелей в сутки (2,3 миллиона тонн) по сравнению с повышенным уровнем октября, до 1,62 миллиона баррелей в сутки (6,74 миллиона тонн).

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