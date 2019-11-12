МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии — Saudi Aramco – в преддверии своего IPO выпустила проспект эмиссии, в котором назвала себестоимость добычи нефти в России одной из самых высоких в мире. Она составляет более 40 долларов за баррель сорта Brent, тогда как себестоимость саудовской и кувейтской нефти самая низкая – около 17 долларов за баррель. Дороже только добыча в Казахстане и на суше в США (от 46 долларов за баррель), в Анголе и Таиланде (около 50 долларов), а также в Азербайджане, Индии и Китае (55-60 долларов).

Методика подсчета, который для Saudi Aramco проводила компания IHS Markit, предполагает учет максимальных издержек, включая все затраты компании для новых проектов, начатых в 2019 году, и налоги. Затраты на проект учитываются по 2030 год, рентабельность добычи должна составлять 10% в год.

ВСЕ ДЕЛО В НАЛОГАХ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты по-разному оценили данные IHS Markit, но сошлись во мнении, что цифры, если исходить из их методологии, близки к реальности.

В целом, по словам члена совета директоров нефтедобывающей компании РНГ Николая Пинчука, с момента начала активной фазы нефтедобычи в России уже использованы или частично использованы все легкоизвлекаемые запасы. Если еще 10-12 лет назад себестоимость добычи в России могла составлять по разным оценкам 10-15 долларов за баррель, то сегодня самые оптимистичные оценки – 25 долларов, средняя стоимость по рынку – около 38-40 долларов, а добыча в наиболее сложных геологических и климатических условиях Арктики может доходить до 60-70 долларов за баррель.

Все дело в высокой налоговой составляющей, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Налоги у нас составляют до 60% от себестоимости. "Но плюс в том, что налоги падают, если нефть дешевеет. Скажем, при цене в 70 и 40 долларов за баррель они тоже будут существенно – примерно в два раза – отличаться. В последнем случае речь будет идти о себестоимости в 20 долларов за баррель", — приводит он пример.

Сложность подобных подсчетов в том, что нельзя отдельно вычленить налоговую составляющую, стоимость транспортировки, затрат на геологоразведку и поддержание инфраструктуры. Условно есть понятие Lifting cost — затраты на непосредственно извлечение нефти из скважины. Оно и в РФ, и в Саудовской Аравии существенно ниже, чем заявленные 40 долларов за баррель. У нас это 4-5 долларов за баррель, у них – 1,5-2 доллара за баррель. Есть и другие расходы – транспортировка по трубам, инвестиции в геологоразведку, прочие капрасходы. У нас они тоже выше за счет расстояний и климата. Но если вычесть налоги, себестоимость не будет отличаться в разы, рассказал эксперт.

Однако плюсы российской налоговой системы – в ее предсказуемости. Сейчас основные деньги в бюджет Saudi Aramco отправляет через дивиденды, но сложно сказать, сохранится ли такая система после выхода на IPO. Конечно, там есть гарантированная доходность по акциям, что по сути превращает их в квазиривилегированные, но рисков повышения налогов никто не отменял, добавил он.

В свою очередь, старший аналитик по нефтегазовому сектору "Уралсиба" Алексей Кокин обратил внимание на то, что в проспекте эмиссии приведен график от IHS Markit с указанием минимальной цены нефти, при которой новые проекты в нефтедобыче обеспечат доходность как минимум 10%.

"В пояснении уточняется, что используется не среднее значение для всех проектов, а показатель для "типичного" нового проекта. Экономика гринфилдов (проектов, реализуемых на новой площадке – ред.) в РФ зависит от условий налогообложения, которые различается в зависимости от льгот или возможности использовать режим НДД. Поэтому трудно говорить о типичном проекте, особенно на суше. Оценка экономики оффшорных проектов выглядит скорее оптимистично. Кроме того, IHS показывает диапазон минимальных цен, из которого следует, например, что в РФ есть офшорные проекты, для которых она составляет менее 30 долларов за баррель", — добавил он.

РАВНЕНИЕ НА ВОСТОК… ИЛИ НА ЗАПАД?

В целом эксперты считают, что данные, представленные саудовской компанией, не демонстрируют ее серьезного преимущества перед российскими нефтедобытчиками. Инвестиции в нефтедобычу в России вполне рентабельны, компании неплохо зарабатывают и вовсе не следует стремиться сделать их сверхприбыльными или гнаться за цифрами рентабельности на Ближнем Востоке, уверен Танурков.

С точки зрения предсказуемости бизнеса и экономики наши игроки тоже весьма интересны, у них есть плюсы в виде наработанного опыта нахождения на бирже, взаимодействия с миноритариями. А налоговая система позволяет в случае падения цен на нефть снижать налоги с компаний, что позволяет им обеспечить стабильное существование, отмечает эксперт.

По мнению Пинчука, для России естественный и наиболее эффективный путь развития в сложившихся условиях – ставка на разработку и внедрение перспективных технологий, отвечающих передовым трендам отрасли и отвечающим потребностям российских компаний, а также оптимизация налоговой системы с учетом специфики развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это позволит в ближайшие 5-7 лет сохранить технологический статус российских компаний и сохранить уровень добычи нефти на текущем уровне, обеспечивая необходимый уровень доходности для потенциального инвестора.

Кокин высказал мнение, что России следует равняться не на Саудовскую Аравию с ее гигантскими месторождениями, а на Норвегию и США. Норвежские офшорные месторождения близки к российским по климатическим условиям, а для США характерна, как и для РФ, добыча на суше из большого числа сравнительно низкодебитных скважин.

"Интересно, что минимальная цена для достижения 10%-й рентабельности у всех этих стран находится в диапазоне 40-50 долларов за баррель", — заключил эксперт.