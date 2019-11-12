МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут, в то время как инвесторы ожидают выступления американского президента Дональда Трампа по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивается на 0,93%, до 62,76 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,93%, до 57,4 доллара за баррель.

Рынок нефти напрямую связан с американо-китайской "торговой войной", поскольку страны являются одними из крупнейших в мире импортеров этого сырья. Инвесторы с оптимизмом ждут выступление Дональда Трампа, которое состоится позднее во вторник, где он, как ожидается, прояснит вопросы по торговому соглашению с Китаем. На прошлой неделе президент США заявил, что США заключат сделку с Китаем, только если она будет "правильной" для Вашингтона.

"Участники рынка по-прежнему верят, что (частичное) торговое соглашение будет подписано в ближайшее время. Сомнения по этому поводу сильно влияют на нефть", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

В центре внимания трейдеров также находятся новости о сокращении добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи допустил продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, но уточнил, что увеличение объёмов снижения добычи сырья маловероятно.