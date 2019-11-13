КИЕВ, 12 ноя /ПРАЙМ/. Первую партию сырой нефти из Ливии выгрузили в порту Одессы, сообщила пресс-служба порта.

Нефть доставил на Украину танкер Prometheus Energy, который вышел из гавани порта в понедельник.

"По информации главной диспетчерской Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины", судно доставило из ливийского порта Эз-Завия 81 282 тонны "черного золота". Обработка танкера у причала 2Н заняла 41 час при нормативе 38 часов", — информирует пресс-служба порта.

Отмечается, что перегрузка нефти в береговые емкости нефтебаз началась вечером 9 ноября и проводилась тремя технологическими линиями. Заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк сообщил, что в текущем месяце ожидается подход еще одного большегрузного танкера — с азербайджанской нефтью.

В Администрации морских портов Украины заявили, что в последние 20 лет в нефтегавани Одессы перегружалась транзитная и импортная нефть из России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и США.

"Ливия стала девятой в этом списке, а танкер Prometheus Energy доставил на украинский рынок первую партию сырья из этой страны", — сообщила пресс-служба порта.