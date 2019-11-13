МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Россия как минимум до 2040 года останется крупнейшим в мире экспортером газа, при этом вторую строчку к 2025 году займут США, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем новом ежегодном докладе World Energy Outlook.

"Россия и Ближний Восток сохранят свою роль крупнейших регионов по экспорту газа, но новые экспортеры увеличат свою долю на рынке", — пишет МЭА в своем прогнозе до 2040 года.

При этом позицию крупнейшего экспортера сжиженного природного газа (СПГ) к 2040 году будет занимать Катар, конкуренцию которому на протяжении прогнозируемого периода будут составлять Австралия и США.

"Австралия краткосрочно обойдет Катар как крупнейший экспортер СПГ в мире, а США, в свою очередь, к 2025 году станут вторым по величине экспортером газа после России", — также отмечает агентство.

По прогнозу МЭА, Россия к 2030 году увеличит экспорт газа на 26% с уровня 2018 года, до 290 миллиардов кубометров, а к 2040 году — еще на 16%, до 336 миллиардов кубометров.