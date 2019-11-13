ОПЕК может резко снизить прогноз поставок нефти в 2020 году из стран вне организации
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК, вероятно, резко снизит прогноз на 2020 год по поставкам нефти из стран, не входящих в организацию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо (Mohammad Barkindo).
"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", — приводятся в сообщении слова Мухаммеда Баркиндо.
При этом в сообщении отмечается, что ОПЕК допускает возможность повышения прогноза по росту спроса на сырье, в особенности если США и Китай подпишут частичное торговое соглашение.
Кроме того, Баркиндо отметил, что некоторые американские компании предупредили о возможном замедлении роста добычи добычи сланцевой нефти в 2020 году. Предполагается, что рост составит 300-400 тысяч баррелей в день.
https://1prime.ru/energy/20191113/830544069.html