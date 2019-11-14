МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК в октябре снизила перевыполнение сделки ОПЕК+ до 35% со 174% месяцем ранее в основном за счет восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии в объеме 1,174 миллиона баррелей в сутки после атак на нефтяные объекты королевства, говорится в ноябрьском докладе организации.

"Согласно данным вторичных источников, общая предварительная добыча нефти четырнадцати стран ОПЕК в октябре составила в среднем 29,65 миллиона баррелей в сутки, что выше на 943 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем. Добыча нефти выросла в основном в Саудовской Аравии, Венесуэле и ОАЭ, в то время как снизилась добыча в Эквадоре, Анголе, Ираке и Нигерии", — сообщается в докладе.

По данным Саудовской Аравии, королевство увеличило добычу в октябре по сравнению с сентябрем на 1,174 миллиона баррелей в сутки — до 10,303 миллиона баррелей в сутки. При этом согласно вторичным источникам ОПЕК, Саудовская Аравия нарастила добычу нефти на 1,094 миллиона баррелей в сутки — до 9,89 миллиона баррелей в сутки.

В рамках соглашения ОПЕК+ одиннадцать стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти, снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 1,098 миллиона баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны перевыполнили сделку в октябре на 35%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К концу сентября королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в сутки до конца ноября.