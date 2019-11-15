МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. РФ в октябре выполнила сделку ОПЕК+ на 81% против 72% в сентябре, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, добыча нефти и конденсата в России снизилась в октябре на 35 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрем, до 11,23 миллиона баррелей в сутки, но при этом осталась на 40 тысяч баррелей в сутки выше показателя, установленного в рамках сделки ОПЕК+.

"В октябре добыча нефти и конденсата в России сократилась на 35 тысяч баррелей в сутки за счет снижения со стороны "Роснефти" (-36 тысяч баррелей в сутки), "Газпром нефти" (-21 тысяча баррелей в сутки) и "Славнефти" (-21 тысяча баррелей в сутки), что было частично нивелировано увеличением добычи со стороны меньших производителей", — сообщается в докладе.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.

Минэнерго России, а также ОПЕК не раз отмечали, что методика расчетов МЭА и стран ОПЕК+ по выполнению венской сделки зачастую расходится.

ОПЕК СНИЗИЛА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ СДЕЛКИ

Страны ОПЕК в октябре снизили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 15% со 142% в сентябре, страны вне ОПЕК перевыполнили сделку всего на 3%, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в октябре выросла на 1,06 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрем — до 29,91 миллиона баррелей в сутки.

"Добыча нефти ОПЕК в октябре отскочила от 10-летнего минимума после того, как Саудовская Аравия быстро восстановила потерянные поставки в результате атак на ее нефтяной сектор", — говорится в докладе.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших мировых производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. К концу сентября королевство полностью восстановило потерянные объемы добычи, а уровень производственных мощностей планируется восстановить до 12 миллионов баррелей в сутки до конца ноября.

ПРОГНОЗ РОСТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

МЭА ожидает роста предложения нефти от стран вне ОПЕК в 2020 году на уровне 2,3 миллиона баррелей в сутки против 1,8 миллиона в 2019 году, что приведет к снижению спроса на нефть ОПЕК.

"В первой половине 2020 года спрос на нефть ОПЕК снизится до 28,2 миллиона баррелей в сутки против прогнозируемых 30,2 миллиона баррелей в сутки в четвертом квартале 2019 года. Это падение объясняется увеличением объемов поставок из стран вне ОПЕК: рост предложения в следующем году составит 2,3 миллиона баррелей в сутки против 1,8 миллиона баррелей в день в 2019 году", — пишет МЭА.

При этом темпы роста нефтедобычи в США несколько замедлятся, но ожидается значительное увеличение добычи в Бразилии, Норвегии и новичка на мировом рынке нефти — Гайаны, сообщается в докладе.

ЗАПАСЫ В ОЭСР

Коммерческие запасы нефти в ОЭСР в сентябре снизились на 38,9 миллиона баррелей после пятимесячного роста, превысив средний пятилетний уровень на 21,5 миллиона баррелей, говорится в ноябрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"После роста в течение пяти месяцев подряд коммерческие запасы ОЭСР снизились на 38,9 миллиона в сентябре, до 2,944 миллиарда баррелей. Они были на 21,5 миллиона баррелей выше среднего пятилетнего показателя", — отмечается в докладе.

МЭА объясняет снижение показателей сокращением запасов нефти в США и Европе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).