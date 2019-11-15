МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Два российских НПЗ, нижегородский НПЗ "Лукойла" и Комсомольский НПЗ "Роснефти", ограничили прием нефти, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В поставках на НПЗ остаются двухсуточные ограничения в приеме на НОРСИ (Нижегородская область — ред.), а также Комсомольский НПЗ (Хабаровский край — ред.) сегодня в 8.00 не начал прием нефти после окончания планового перерыва", — сказал Демин.

Он отметил, что в портах опаздывающих танкеров нет, прием в систему идет по плану.

"В Новороссийске вчера в 23.30 шторм закончился, погрузка текущей позиции началась сегодня в 8.00, график не нарушен. В Приморске (Ленинградская область – ред.) в прошедшую ночь из-за сильного ветра были запрещены швартовые операции, однако текущая позиция уже наливалась, и график также не был нарушен. В Усть-Луге (Ленобласть – ред.) погода рабочая. В Козьмино (Приморский край – ред.) с 7.00 (мск) начался шторм, после окончания технологического перерыва успели поставить под налив позиции 14-15 ноября, следующий танкер стоит на рейде в ожидании окончания тайфуна", — перечислил Демин.