МОСКВА, 15 ноя ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ в 2019 году от действия соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ составят около 2 триллионов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент условия договорённостей предусматривают сокращение добычи их участниками на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года и действуют до конца марта 2020 года. МЭА: РФ в октябре выполнила сделку ОПЕК+ на 81% против 72% в сентябре

"В июле 2019 года было принято решение о продлении действия соглашения об ограничении добычи нефти в формате ОПЕК+ до 1 апреля 2020 года. В результате за текущий год дополнительные доходы бюджета составят порядка 2 триллионов рублей", — сообщил Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

В июле глава министерства сказал в интервью РИА Новости, что бюджет РФ благодаря договорённостям ОПЕК+ может получить в 2019-2020 годах дополнительно около 3,5 триллиона рублей.

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Экспорт нефти из РФ через 5 лет может вырасти на 20-25 миллионов тонн, до 280 миллионов тонн, говорится в статье министра энергетики Александра Новака, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

Экспорт нефти из России по итогам 2018 года вырос по сравнению с 2017 годом на 2,9% и составил 260,2 миллиона тонн.

Министр отмечает, что к 2022 году экспорт газа вырастет на 40-45 миллиардов кубометров, до 300 миллиардов кубометров. По итогам 2018 года экспорт газа вырос по сравнению с 2017 годом на 4,9%, до 220,6 миллиарда кубометров.

"По нашим оценкам, через 5 лет мы сможем не только сохранить наши позиции на мировых рынках, но нарастить экспорт нефти на 20–25 миллионов тонн (до уровня приблизительно 280 миллионов тонн), газа – на 40–45 миллиардов кубометров (до приблизительно 300 миллиардов кубометров к 2022 году)", — отмечает министр.

Новак также отметил, что рост будет наблюдаться и по экспорту угля. По прогнозам министерства, уровень добычи угля по итогам 2019 года достигнет 445 миллионов тонн, а в 2020 году – 453 миллионов тонн. Экспорт ожидается на уровне 215 миллионов тонн в 2019 году и 220 миллионов тонн – в 2020 году.