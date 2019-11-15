МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" получил уведомление польской нефтегазовой PGNiG (ПГНиГ) о намерении не продлевать контракт на поставку газа в 2023 году, говорится в сообщении российской компании.

"Мы получили уведомление компании ПГНиГ о намерении не продлевать контракт на поставку газа, действующий до 31 декабря 2022 года. Возможность направления такого уведомления предусмотрена контрактными условиями", — говорится в сообщении.

"Газпром экспорт" продолжает поставку газа в соответствии с действующим контрактом", — отметили в компании.

Ранее в пятницу о передаче "Газпрому" этого заявления сообщала сама PGNiG.

Импорт в Польшу из России в 2018 году сократился на 6,4% и составил около 9 миллиардов кубометров газа.

Недавно PGNiG подписала несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. Контракт с Cheniere Marketing предусматривает получение Польшей в 2019–2022 годах ежегодно около 0,52 миллиона тонн СПГ (примерно 0,7 миллиарда кубометров газа после регазификации), а с 2023 по 2042 год — по 1,45 миллиона тонн (1,95 миллиарда кубов после регазификации). Контракт с Venture Global LNG предусматривает поставку в Польшу 2 миллионов тонн сжиженного газа в год в течение 20 лет, что соответствует 2,7 миллиарда кубометров газа после регазификации.