МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть перешли к значительному росту после дневного снижения на фоне позитивных новостей о развитии внешнеторговых отношений США и Китая, инвесторы также обращают внимание на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.03 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,83% — до 63,42 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,69%, до 57,73 доллара за баррель.

Инвесторы более склонны к покупке рисковых активов, каковым считается нефть, на фоне оптимизма вокруг развития внешнеторговых отношений США и КНР. Накануне СМИ сообщили, что экономический советник американского президента Ларри Кудлоу объявил о том, что стороны близки к заключению торгового соглашения и что переговоры проходят очень конструктивно.

На котировки нефти также влияет опубликованный вчера доклад ОПЕК, в котором организация пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.

Трейдеры также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 15 ноября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на десять, до 674 агрегатов. На этих данных котировки несколько ускорили рост.