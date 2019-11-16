АШХАБАД, 16 ноя /ПРАЙМ/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил недовольство работой нефтегазового комплекса страны, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Свои претензии к работе базовой отрасли туркменской экономики глава государства выразил на заседании правительства, посвященном итогам 10 месяцев года.

На заседании с отчетом о добыче нефти, газового конденсата, природного и попутного газа, а также экспорте "голубого топлива" и освоении инвестиций, выступил вице-премьер Мыратгелди Мередов, курирующий ТЭК. По его словам, план за отчетный период по переработке нефти выполнен на 101,8%, по производству бензина — на 100,1%, дизельного топлива — на 103,5%.

Выслушав отчет, президент Туркменистана подчеркнул, что по результатам 10 месяцев видно, что производственные показатели в нефтегазовом комплексе продолжают отставать от годового плана. По мнению главы государства, основными причинами этого являются низкие темпы внедрения в производство передовых технологий, пассивное ведение работ по размещению на мировых рынках нефтепродуктов и полипропиленовой пленки. Туркменский лидер отметил, что недостатки допускаются и при размещении нефтепродуктов на внутреннем рынке.

Бердымухамедов потребовал повысить эффективность ка­питального ремонта скважин, привлекать ведущие иностранные компании для освоения новых месторождений, увеличения добычи нефти из труднодоступных и сложных для разработки пластов. Наряду с этим особый акцент был сделан на вопросах нефтепереработки и производства основных нефтепродуктов, размещения данной продукции и полипропиленовой пленки на мировом и внутреннем рынках. Также глава государства указал на то, что следует увеличить выпуск газохимической продукции, изучать логистические возможности выхода на новые рынки и должным образом наладить работу завода по производству синтетического бензина из природного газа.

Туркменский лидер сообщил вице-премьеру, что в ближайшие дни состоится встреча по обсуждению данных вопросов.

Ранее Бердымухамедов объявил Мередову "строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайший срок допущенных недостатков".