КИЕВ, 16 ноя — ПРАЙМ. Закон о создании независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его отделения от компании "Нафтогаз Украины" опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины".

В пятницу президент Владимир Зеленский подписал закон для выделение ГТС Украины из "Нафтогаза".

Таким образом, закон вступит в силу в день, следующий за датой публикации, то есть, в воскресенье.

С 1 июля 2019 года начался предпоследний этап проекта по подготовке к отделению оператора ГТС Украины в отдельное юридическое лицо. Функцию технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу этого года новый оператор должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. Финальным этапом анбандлинга станет вывод ООО "Оператор ГТС Украины" из состава группы "Нафтогаз" и его передача в собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в декабре. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием ЕК 27 октября представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий названы взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.