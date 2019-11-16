БЕЛГРАД, 16 ноя — ПРАЙМ. Представители России и Северной Македонии отметили перспективы сотрудничества в деловом секторе и энергетике в ходе работы межправительственной комиссии, заявили РИА Новости в посольстве РФ.

В Скопье и Охриде 14-15 ноября впервые за пять лет состоялось заседание межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Македонией, в рамках которого прошёл бизнес-форум. По итогам мероприятия стороны парафировали протокол о развитии двустороннего сотрудничества. Российскую делегацию возглавлял замминстра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

"Главный итог, что мероприятие состоялось после пяти лет перерыва. Мы договорились с северомакедонской стороной, что механизм межправкомиссии будет работать более ритмично, предварительно договорились, что такие мероприятия будут ежегодными", — заявили агентству в диппредставительстве РФ.

"Считаем, что с обеих сторон был дан мощный позитивный импульс, прежде всего, деловым кругам двух стран, для интенсификации деловых связей и активизации экономического сотрудничества", — отметили российские дипломаты.

В ходе заседания межправкомиссии были намечены наиболее перспективные и приоритетные направления сотрудничества для обеих сторон. "Энергетика была обозначена в качестве одного из главных приоритетов. В том числе, не только классическая, но и "чистая энергетика" в сфере возобновляемых источников энергии, где, как констатировали обе стороны, есть очень хорошие перспективы для взаимодействия. В том числе с применением российских высоких технологий", — сообщили в посольстве РФ.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев в минувший четверг призвал российские компании активнее входить на рынок страны в сфере энергетики, туризма и сельского хозяйства. Он также напомнил, что Скопье не присоединилось к санкциям Запада в отношении России и не намеревается этого делать.