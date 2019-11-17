МИНСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Минск в начале декабря озвучит Москве окончательную сумму потерь из-за поставок "загрязненной" нефти, заявил в воскресенье вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября — декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", — цитирует Ляшенко госагентство Белта.

Он также напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".