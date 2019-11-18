МОСКВА, 18 ноя /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в декабре вырастет по сравнению с ноябрем на 49 тысяч баррелей, или на 0,54%, до 9,133 миллиона баррелей в день, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

Самое большое увеличение добычи в декабре ожидается на месторождении Permian — на 57 тысяч, до 4,727 миллиона баррелей в день. Добыча на Bakken поднимется на 9 тысяч баррелей, до 1,506 миллиона баррелей, на Niobrara рост составит 6 тысяч, добыча достигнет 771 тысячи баррелей в день, на Appalachia ожидается рост на 3 тысячи, до 170 тысяч баррелей в день.

По данным ведомства, в следующем месяце добыча на Haynesville останется на отметке ноября в 40 тысяч баррелей в день, на Eagle Ford — снизится на 14 тысяч, до 1,368 миллиона баррелей в день, на Anadarko — уменьшится на 12 тысяч, до 551 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в декабре роста добычи газа на этих месторождениях — на 263 миллиона кубических футов, до 85,193 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в ноябре составляет 84,93 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 225, до 7,64 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.