МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Газпром" и "Нафтогаз" упорно отстаивают свои условия продолжения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года – времени на подготовку договоренностей остается немногим больше месяца, а их контуры пока не просматриваются, по крайней мере, в публичном пространстве. При этом эксперты, опрошенные "Прайм", уверены, что компромисс все же будет – обойтись без украинского маршрута "Газпром" пока не сможет, а Украине его "заморозка" грозит проблемами с ГТС. Поэтому стороны вынуждены будут пойти на уступки, контуры которых уже можно предположительно обозначить, считают они.

Во вторник "Нафтогаз Украины" заявил, что пока не готов принять предложение по урегулированию спора вокруг газового транзита, сделанное ему накануне "Газпромом". Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал его неприемлемым с учетом того, что российская компания заявила о необходимости отказа от взаимных претензий в арбитражах и заключить контракт лишь на год. По его словам, Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в ЕС.

В свою очередь, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что его компания намерена обсудить предложение "Газпрома" по продлению транзитного контракта в трехстороннем формате при участии РФ и Еврокомиссии. Это необходимо, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита, пояснил он.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона настаивает на необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса в этом направлении достигнуто не было.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ТРАНЗИТА?

Опрошенные "Прайм" эксперты считают, что договоренность все-таки произойдет и компромисс будет найден. В конечном итоге, она выгодна всем сторонам – "Газпром" хочет продавать газ, Украина – получать деньги за транзит, а Европа – покупать газ и не мерзнуть зимой. Однако возможно, что это произойдет и после 31 декабря, тогда в январе будут проблемы, подобные тем, что были в 2009 году, когда поставки газа были прекращены, не исключает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Но сейчас ситуация более стабильна, поскольку и Украина, и Европа накопили максимальный объем газа, так что даже при неподписании контракта январь все переживут. Другое дело, что договариваться все равно придется, поскольку зимой "Северный поток-2" однозначно не заработает", — рассуждает он.

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на конец сентября составил более 20 млрд кубометров. В "Нафтогазе" считают, что этого объема будет достаточно для стабильного прохождения зимы в случае прекращения транзита российского газа в ЕС по территории Украины с 2020 года. Однако ранее украинские власти все-таки не исключали в этой ситуации проблем с отоплением в стране. Пока сообщалось о таких проблемах лишь в ряде городов.

В том, чтобы найти решение по транзиту, заинтересованы все — прерывание транзита создаст большие проблемы и для "Газпрома", и для "Нафтогаза", согласен старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. "Даже с учетом запуска "Северного потока-2" и заполненных газохранилищ "Газпрому" может не хватить оставшихся мощностей, чтобы осуществлять транзит в зимний сезон. Кроме того, это приведёт к репутационным потерям", — пояснил он.

При этом эксперт отметил, что, хотя теоретически Украине и может хватить на зиму газа, который был закачен в ПХГ, прекращение транзита может создать технические проблемы для газотранспортной системы. Украинская ГТС построена в советское время и рассчитана на непрерывную прокачку "голубого топлива". Сейчас она значительно изношена и нуждается в ремонте, поэтому перебои могут вывести ее из колеи.

КОНТУРЫ КОМПРОМИССА

Эксперты постарались обрисовать контуры возможного компромисса, который имеет не экономическую, а лишь политическую подоплеку. "Вероятно, переговорный процесс ускорится к концу года, когда время начнет совсем поджимать. Шансы на то, что компромисс будет найден до конца года, остаются", — уверен Маринченко.

По его словам, обе стороны должны пойти на уступки. Десятилетний контракт неприемлем для "Газпрома", однолетний — для "Нафтогаза". "Среднесрочный контракт на 3-5 лет с минимальными объёмами был бы неплохой базой для компромисса. Если общий вектор отношений будет умеренно-позитивным, на мой взгляд, есть шанс на именно такой компромисс", — считает он. Пока то, что "Газпром" предложил "Нафтогазу", — это наиболее выгодный для Москвы и наименее выгодный для Киева вариант, указал он.

По словам Пикина, после перехода Украины на европейское законодательство по транспортировке газа "Газпром" начнет работать с новыми транспортными компаниями, которые будут управлять ГТС Украины, по правилам ЕС. Это избавляет от множества проблем с транспортом. Не будет препон и с возобновлением прямых поставок газа на Украину – вроде бы, никто не против, да и Россия обещает скидку.

"Однако рассчитывать на полное обнуление судебных претензий со стороны Украины все же не стоит – сумму, по которой уже принято решение суда, а это 2,56 млрд долларов, а с учетом процентов и пени уже около 3 млрд долларов, она взять все-таки захочет. А вот последующие претензии при наличии договоренностей могут быть частично отозваны", — полагает он.

При этом "Газпром" тоже выиграет в случае перехода к европейским нормам по транспортировке газа. Это позволит ему заключать контракт не на определенный срок, а лишь на определенный объем поставок. То есть, никаких десятилетних (или больше) обязательств можно на себя и не брать, делает вывод эксперт.