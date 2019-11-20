МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 1,4 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 450,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения этих запасов на 1,543 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась с показателя прошлой недели и составила 12,8 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) уменьшились на 2,3 миллиона баррелей — до 44,2 миллиона.

Запасы бензина увеличились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,8% — до 220,8 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали увеличения запасов бензина на 0,87 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,8%, составив 115,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось уменьшение на 0,73 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2 миллиона баррелей, до 637,5 миллиона баррелей.