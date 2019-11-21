МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Газопровод "Северный поток-2" только недавно получил последнее разрешение на прокладку труб в территориальных водах Дании, что сняло препятствия для его завершения. Однако интрига – успеют его запустить в обозначенный срок до конца 2019 года – пока сохраняется. Более того, чиновники не перестают ее усиливать разноплановыми заявлениями. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, это элемент политической игры накануне очередного раунда переговоров по украинскому газовому транзиту. Киев может выиграть определенные уступки, но после полноценного запуска трубопровода – а это произойдет к 2021 году – объем прокачки неминуемо сократится.

В среду вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года. При этом накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что начало поставок газа по газопроводу "Северный поток-2" может начаться ещё до Нового года.

Официально дата запуска трубопровода пока не называлась, однако сообщалось, что оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы. Сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения.

ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД ПЕРЕГОВОРАМИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, разноголосица по срокам запуска, скорее всего, связана с политической игрой основных участников. Стоит помнить о том, что в настоящее время идут переговоры о транзите газа через украинскую ГТС, срок договора по которому заканчивается 31 декабря 2019 года. Уже несколько месяцев "Газпром" и "Нафтогаз Украины" при посредничестве Еврокомиссии ведут переговоры о контурах будущего транзита, но согласия между сторонами до сих пор нет, хотя срок истекает.

"Газпром" отправил "Нафтогазу" официальное предложение по условиям продолжения транзита, которое предполагает годичный контракт и отказ от взаимных претензий в арбитражах. Украинская сторона назвала его неприемлемым, поскольку ей нужен договор на длительный срок, дабы потенциальные инвесторы в украинскую ГТС видели перспективы объема прокачки. Свои судебные требования она считает справедливыми и обоснованными.

Очередная встреча по вопросу Украины назначена на 9 декабря, и противоречивая информация о запуске "Северного потока-2" может быть элементом давления на переговорщиков, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"По данным компании "Газпром", трубопровод "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Вероятно, что эта информация ближе всего к истине", — предположила она.

ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ

При этом эксперты констатируют, что для запуска трубопровода мало одной лишь прокладки трубы. Необходимо проведение очень большого комплекса работ, от согласования до строительства наземной инфраструктуры, укладки труб, строительства компрессорных станций и терминалов, проведения технических заполнений. В рамках строительства трубопровода Северный поток-2 эти работы уже проведены, напомнила Лукичева.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, принимающая инфраструктура в Германии (первая очередь трубопровода Eugal) достроена, технические тесты проведены. Первую очередь трубопровода Eugal, который примет газ из "Северного потока 2", по-прежнему планируется запустить 1 января 2020 года.

"Если "Северный поток-2" удастся закончить до конца года и заложить какое-то время на пусконаладочные работы, есть шанс, что к весне по трубопроводу пойдёт товарный газ. Но на полную мощность он выйдет только к началу 2021 года, когда Eugal будет полностью достроен", — полагает эксперт.

УКРАИНСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

При этом, по словам Маринченко, чем позже запустится "Северный поток-2", тем лучше для Киева, поскольку это улучшает его переговорную позицию и увеличивает шансы на подписание более длинного, чем один год, контракта. Однако у ЕС и Киева нет очевидных рычагов, чтобы заблокировать строительство проекта, равно как и поставить вопрос его реализации в зависимость от подписания длинного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Остаётся мало сомнений, что он будет достроен и введен в эксплуатацию в следующем году.

После этого, по мнению Лукичевой, транзит газа через Украину, скорее всего, останется в небольшом количестве, несмотря на упорный торг со стороны украинской власти.

"Позиция ЕС по поводу трубопровода "Северный поток-2" уже давно понятна: Европа в первую очередь заботится о своей собственной энергетической безопасности, не горит желанием вкладываться в ремонт украинской ГТС и платить дополнительные средства на содержание этого государства", — рассуждает она.

Отход от атомной и угольной энергетики и постепенный переход энергетики ЕС на природный газ очень остро поднимают вопрос дополнительных поставок газа, особенно в связи с сокращением производства газа в Северном море. История поставок газа из России уже достаточно доказала надежность и конкурентоспособность нас, как партнера, что позволяет сохранять в Европе высокий уровень экономического развития и конкурировать за рынки с США.



