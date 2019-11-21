МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Спрос инвесторов на участие в первичном публичном размещении акций (IPO) государственной нефтяной компании Saudi Aramco на данный момент приблизился к 20 миллиардам долларов, следует из сообщения агентства Рейтер.

Спрос институциональных инвесторов на участие в IPO саудовской компании составляет 17,1 миллиарда долларов (более 64 миллиардов саудовских риалов), цитирует Рейтер источники саудовского телеканала Al Arabiya.

Спрос индивидуальных инвесторов составил 2,7 миллиарда долларов (10 миллиардов саудовских риалов), отмечает издание.

Эти данные еще неокончательные, так как подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится по 4 декабря, для индивидуальных — по 28 ноября.

Базовый диапазон цены размещения акций составит 30-32 риала за акцию (примерно 8,1-8,6 доллара за акцию). Saudi Aramco намерена разместить 1,5% своих акций в рамках IPO на местной бирже Tadawul по цене примерно в 24,3-25,9 миллиарда долларов, стоимость всей компании составляет, таким образом, 1,6-1,7 триллиона долларов.

Окончательная цена размещения будет объявлена 5 декабря.