ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали план-график по газификации еще ряда объектов в регионе, в том числе Всероссийского детского центра "Океан", сообщает краевая администрация.

К 2019 году "Газпром" построил в регионе девять газопроводов и обеспечил подачу газа на энергетические объекты Владивостока и несколько крупных промышленных предприятий. Продолжается проектирование и строительство новых объектов газификации.

"В ходе встречи Алексей Миллер и Олег Кожемяко подписали план-график выполнения работ по строительству газопровода-отвода, ГРС-2 Владивостока и мероприятий по газификации Всероссийского детского центра "Океан". Подача газа — экологически чистого топлива — на котельную центра планируется в четвертом квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Также стороны подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной, включая импортозамещающую, продукции предприятий края в интересах "Газпрома". Документ рассчитан до 2022 года. Он предусматривает подготовку предложений со стороны научных и промышленных предприятий Приморья по производству товаров и услуг, которые можно использовать на объектах "Газпрома", в том числе в рамках проектов на континентальном шельфе и по производству сжиженного природного газа.