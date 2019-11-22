МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к снижению на 1% и более по основным маркам на сохранении опасений развития торговой войны США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии.

По состоянию на 21.01 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1%, до 63,33 долларов за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — снижалась на 1,23%, до 57,86 доллара за баррель.

Давление на котировки нефти оказывает сохранение неопределенности в развитии торгового конфликта США и Китая, которая продолжает поддерживаться противоречивыми новостями. Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп отметил, что соглашение между сторонами не может быть заключено на равных условиях, что ослабляет надежды инвесторов на возможность скорого разрешения торгового конфликта двух крупнейших экономик мира.

При этом в последние дни настроения инвесторов неоднократно менялись, и ранее они, напротив, видели позитив после некоторых сообщений прессы и высказываний участников процесса, благодаря чему нефтяные котировки росли.

"Ситуация с США и Китаем не выглядит очень позитивно, и это отразилось на ралли, которое мы видели на этой неделе", — отметил партнер компании Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff), мнение которого приводит агентство Рейтер.

Этот фактор продолжает оставаться определяющим, и на решения трейдеров почти не повлияли данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 22 ноября, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три, до 671 агрегата.