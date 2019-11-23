ВАШИНГТОН, 22 ноя /ПРАЙМ/. Заявления кандидатов от Демократической партии США о том, что они в случае победы на президентских выборах в 2020 году возьмут курс на избавление от ископаемых (нефти, газа и угля) в пользу возобновляемых источников энергии, — не что иное, как предвыборная риторика, остановить сланцевую революцию в стране уже невозможно, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Ранее бывший вице-президент и фаворит на номинацию от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байден заявлял, что в случае избрания главой государства он принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов. Байден заявлял также, что позаботится о том, "чтобы с этим было покончено", и о том, что "не будет субсидий (от властей) на любое ископаемое топливо". О курсе на отказ от ископаемых источников энергии заявляли и все другие кандидаты-демократы.

"Есть политические лозунги, а есть экономическая повестка. Сланцевая энергетика спасла американскую экономику. Газовики и нефтяники США вытащили ее на своих плечах. Рассуждать о том, стоит ли заниматься сланцевой энергетикой, можно было на заре сланцевой революции. Сейчас она доказала свою экономическую обоснованность. У отрасли есть инвесторы и акционеры. Взять и забрать у них их активы не удастся", — сказал Шостак РИА Новости.

Ранее и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл тоже назвал сланцевую революцию в США чудом для американской экономики и признал, что запрет на добычу сланцевой нефти принесет ей лишь вред.

"Если демократы победят через год, я ожидаю от них более взвешенной позиции. Энергетическая политика претерпела существенные изменения. Уже нет такого, что демократы только за возобновляемые источники энергии, а республиканцы за традиционные нефть и газ. Безусловно, риторика о том, что миру необходимо движение к возобновляемым источникам, будет иметь место, если демократ победит на выборах. Такие источники будут субсидировать. Но это движение будет поступательным и без четкой разграничительной линии", — уверен Шостак.