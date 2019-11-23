МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Говорить о продления сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока рано, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"На мой взгляд, рано сейчас", — ответил Новак на вопрос о возможном продлении сделки.

"Мы изначально говорили о том, что сделка до 1 апреля. Будем мониторить ситуацию", — сказал Новак.

Ранее, в ноябре Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщало, что ОПЕК+ может на встрече в декабре продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

Страны ОПЕК+ соберутся обсуждать будущее договорённостей в начале декабря. Так, 4 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, 5 декабря — конференции ОПЕК, 6 декабря — всех стран-участниц ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.