ВАШИНГТОН, 23 ноя /ПРАЙМ/. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил сомнение в том, что власти Сирии готовы защитить нефтяные месторождения за Евфратом от ИГ (запрещена в России).

На форуме по безопасности в канадском Галифаксе О'Брайена попросили пояснить слова президента Дональда Трампа, который ранее заявил, что США оставляют на востоке Сирии войска для защиты нефтяных месторождений от ИГ.

"США там, потому что мы не хотим, чтобы эти нефтяные месторождения вернулись в руки ИГ. В последний раз, когда у режима (властей Сирии) были эти месторождения, ИГ смогла примерно за 15 минут забрать их обратно", — сказал О'Брайен.

При этом он отметил, что "сравнительно небольшие доходы" от нефти, которая добывается в этом районе Сирии, идут на поддержку не США, а сирийских курдов, чтобы они "могли продолжать борьбу с ИГ" и решать проблемы беженцев.

Трансляцию выступления вел телеканал PBS.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата, который ранее был основным источником дохода террористов ИГ, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов SDF. Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а не США. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло — SDF.