МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Главная интрига саммита ОПЕК+, намеченного на начало декабря, вовсе не в том, продлят или нет соглашение о сокращении добычи нефти, как об этом пишут СМИ. На самом деле, есть вероятность того, что ограничения будут усилены еще больше, поскольку все основания для этого есть, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. Мировая экономика продолжает замедляться, а США и Китай никак не заключат торговое соглашение, что усиливает риски дальнейшего замедления.

С другой стороны, ожидаемое IPO Saudi Aramco заставляет саудитов искать способы продемонстрировать инвесторам надежность рынка. Это повышает шансы на то, что изменений не будет, по крайней мере, в этом году. При этом отказ от сделки мог бы обвалить нефтяные цены на 15-20% и создать неопределенность на нефтяном рынке, поэтому в обозримой перспективе речи об этом не идет.

В минувшие выходные глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российские власти пока не готовы делать официальных прогнозов о продлении сделки ОПЕК+. Говорить об этом пока рано. Изначально речь шла о том, что сделка будет работать до 1 апреля, поэтому сейчас идет мониторинг ситуации, сказал министр.

Ранее, в ноябре Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщало, что ОПЕК+ может на встрече 4-6 декабря продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договорённостей на нынешних условиях еще на девять месяцев.

Эксперты не сомневаются, что сделка так или иначе будет продлена. По мнению аналитика по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрея Полищука, устойчивость цен важна для производителей и экспортеров, это основное, чего они ждут.

"Кроме того, планируется размещение Saudi Aramco – первый пакет, скорее всего, будет небольшим, и Саудовской Аравии важно показать инвесторам потенциал и перспективы доходности", — говорит он.

Однако вряд ли об этом сообщат в декабре – скорее всего, интрига будет сохранена до последнего. Заранее убирать интригу нет никакого смысла, да и к апрелю ситуация на нефтяном рынке может существенно измениться, отмечает Полищук.

То, что ОПЕК+ продлит соглашение о квотах на добычу, не вызывает никаких сомнений, согласен аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"В противном случае, цены на нефть очень быстро уйдут в район 30 долларов за баррель, а то и ниже. Существующая цена на нефть, похоже, устраивает всех, даже американского президента Дональда Трампа. По крайней мере, от него в последние месяцы не слышно заявлений о том, что нефть дорогая и цены на нее нужно снижать", — говорит он.

НАСТОЯЩАЯ ИНТРИГА

По словам Антонова, интригой предстоящего саммита ОПЕК+ является возможность еще одного сокращения квот. Это обсуждалось, хоть и не очень активно, как реакция на ожидаемое падение мирового ВВП. Но риски снижения мировой экономики ослабли после прогресса в достижении соглашения между США и Китаем. "Поэтому вероятность снижения добычи мы оцениваем как незначительную, но она существует", — говорит он.

Но наиболее вероятный вариант, как говорят эксперты – продление сделки, пусть даже об этом объявят не в декабре, а на специально созванном заседании в марте. Для этого есть целый ряд причин. Саудиты, да и другие участники ОПЕК+ будут голосовать за продление сделки, в том числе, еще и из-за необходимости иметь контроль над нефтяными ценами в условиях роста добычи в США. Он несколько замедлился, но пока идет, и неизвестно, какими темпами добыча там будет расти в дальнейшем. В этой ситуации отказываться от сделки было бы рискованно, поскольку это привело бы к одновременному росту добычи Саудовской Аравии, России и других участников. "Такой вариант мог бы обвалить цены на нефть существенно", — полагает Полищук.

Еще один фактор, на который обращают внимание участники сделки – сохраняющаяся неопределенность по торговому соглашению между США и Китаем. Пока неясно, будут ли введены очередные пошлины, да и подпишут ли соглашение в принципе, тоже "вилами на воде писано". Это повышает риск стагнации спроса, что является важным для рынка.

ЦЕНОВОЙ ФАКТОР

По мнению экспертов, продление сделки уже заложено в нефтяные цены по умолчанию и вряд ли окажет значимое влияние. Другое дело – отказ от нее. В этом случае в зависимости от совпадения глобальных факторов – торговые войны, неопределенность с добычей в США, геополитика – просадка может быть более или менее сильной.

"Непродление соглашения вызовет обвал цен на нефть сразу на 15-20%. Но такой вариант событий мы не рассматриваем. То, что соглашение будет продлено, уже заложено в цены, но скачки котировок вверх еще могут быть после выступлений нефтяных чиновников", — полагает Антонов.

По его мнению, небольшая коррекция нефти возможна как по факту продления соглашения ОПЕК+, так и в ожидании ухода с рынка саудовских властей со своей поддержкой нефти. Однако снижения ниже 60 долларов за баррель не ожидается.

В настоящее время всех устраивает цена в диапазоне 60-65 долларов за баррель, в этих рамках ее и будут держать. Какие действия для этого придется предпринять, зависит от внешних факторов. Так, неподписание торгового соглашения между США и Китаем может повлечь за собой распродажу рисковых активов, которая затронет и нефть. Поэтому еще одно снижение добычи картелем или угроза таких действий весьма вероятны, утверждает эксперт.

Что касается участия в сделке России, то есть разные мнения, насколько она нам выгодна. Одни считают, что разумным было бы отказаться от нее, чтобы не "стопорить" свою добычу. Другие напоминают, что так могут поступить все прочие участники, тогда сделка ОПЕК+ развалится с непредсказуемыми последствиями для рынка.

"Если не вступать в нее, то это следовало бы сделать сразу, как США, которые отказались от ограничений. Сейчас же это означает спрыгнуть с быстро едущего поезда и однозначно принесет нам больше вреда, чем пользы", — заключил Полищук.