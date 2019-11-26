МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Лукойл" приобрел 25% в проекте Marine XII по добыче углеводородов в Конго за 768 миллионов долларов, говорится в отчете компании по МСФО.

"Во втором квартале 2019 года компания группы заключила соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25% доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго, разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции", — сообщает компания.

"Сделка на сумму 51,4 миллиарда рублей (768 миллионов долларов) была закрыта в сентябре 2019 года после выполнения всех отлагательных условий, в том числе получения одобрения государственных органов Республики Конго", — говорится в релизе.

"Лукойл" также приобрел 5% в концессии Ghasha в Абу-Даби (ОАЭ) за 190 миллионов долларов. "В октябре 2019 года компания группы приобрела 5%-ную долю участия в концессии Гаша (Ghasha) в Объединенных Арабских Эмиратах у Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Стоимость приобретения составила около 190 миллионов долларов США", — сообщается в отчете.

В середине октября "Лукойл" сообщил о покупке 5% в Ghasha. Также уточнялось, что между компанией, ADNOC и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) подписано трехстороннее соглашение о будущем сотрудничестве в рамках концессии.

Ghasha — проект освоения ранее неразрабатываемых залежей газа, нефти и газового конденсата в составе девяти мелководных месторождений в Персидском заливе к западу от Абу-Даби. Другие партнеры ADNOC и участники концессии — итальянская Eni (25%), немецкая Wintershall (10%) и австрийская нефтегазовая OMV (5%). Планируемый объем производства — свыше 40 миллионов кубометров газа и 120 тысяч баррелей нефти и газового конденсата в сутки.