МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Совещание Минэнерго РФ с нефтяными компаниями по сделке ОПЕК+ состоится в четверг, сообщили РИА Новости два источника в отрасли.

"В четверг", — ответил один из источников на вопрос о том, когда состоится встреча нефтяных компаний с Минэнерго РФ по сделке ОПЕК+.

Другой источник подтвердил дату совещания.

В понедельник сообщалось, что заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене перенесено на 5 декабря вместо 4 декабря.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на Россию.