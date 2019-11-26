МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Новатэк", "Совкомфлот" и "Звезда" подпишут контракты на строительство 4 газовозов для проекта "Арктик СПГ-2" до 20 декабря, на остальные газовозы — в первом квартале 2020 года, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

Контракты по строительству на судоверфи "Звезда" четырех газовозов для "Арктик СПГ-2" планируется подписать до конца текущего года, сообщал журналистам в сентябре первый замгендиректора, член правления "Совкомфлота" Евгений Амбросов. Он уточнял, что компания СМАРТ lng ("Современный морской арктический транспорт" — ред.) — совместное предприятие, которое "Совкомфлот" создает с "Новатэком" — будет совладельцем и лизингополучателем этих четырех судов, которые будут строиться после первого пилотного судна.

"Существует "дорожная карта", согласованная всеми заинтересованными сторонами, которая предполагает завершение согласования судостроительных контрактов на 4 газовоза до 20 декабря. Срок подготовки судостроительных контрактов на оставшиеся суда, включая опциональные – первый квартал 2020 года", — сказал источник, отвечая на вопрос, когда будут заключены контракты на газовозы для "Арктик СПГ-2".

Наблюдательный совет ВЭБа в 2019 году одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ-2", каждое судно будет стоить около 330 миллионов долларов, сообщал в августе журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов. Ранее сообщалось, что флот газовозов для "Арктик СПГ-2" может состоять из 17 судов.

Судостроительный комплекс "Звезда" получит субсидии в объеме 24 миллиарда рублей на создание крупнотоннажных судов, средства заложены в бюджет, сообщал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Средства предполагается направить на субсидирование строительства трех танкеров-продуктовозов для "Совкомфлота" и 15 газовозов в интересах "Новатэка". Министр отмечал, что объем субсидирования по 15 газовозам оценивается примерно в 45 миллиардов рублей.