МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистый долг "Лукойла" в третьем квартале вырос более чем в 1,5 раза — до 174 миллиардов рублей со 114 миллиардов во втором квартале, сообщается в презентации компании.

При этом по сравнению с показателем на конец третьего квартала 2018 года чистый долг компании снизился на 10,3%.

Суммарный долг компании составляет 621 миллиард рублей с учетом аренды в размере 170 миллиардов рублей. Согласно графику погашения долга, компания намерена в четвертом квартале 2019 года погасить 67 миллиардов рублей, в 2020 году — 90 миллиардов рублей, в 2021 году — 23 миллиарда рублей, в 2022 году — 49 миллиардов рублей, в 2023 году — 109 миллиардов рублей, в 2024 году и далее — 113 миллиардов рублей.

В своей отчетности по МСФО "Лукойл" также отразил эффект воздействия на чистый долг от стандарта "МСФО 16", который составил 134,9 миллиарда рублей по состоянию на 30 сентября.

В мае компания сообщила, что с 1 января начала применять новый стандарт МСФО (IFRS) 16 "Аренда". Он требует от арендаторов признавать практически все договоры аренды в бухгалтерском балансе.