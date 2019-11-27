БРЮССЕЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович планирует провести следующую трехстороннюю встречу по транзиту газа с Россией и Украиной на министерском уровне, которая не исключена в декабре, хотя должен будет к тому времени сменить свой пост в ЕК, рассказал РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Вице-президент Шефчович планирует провести следующие трехсторонние консультации на министерском уровне", — сказал он.

Европарламент утвердил в среду на пятилетний срок новый состав руководства Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, к исполнению обязанностей в полноценном режиме коллегия еврокомиссаров должна приступить с 1 декабря. Шефчович, который несколько лет возглавляет со стороны Еврокомиссии трехсторонние переговоры по газу с РФ и Украиной, в новом составе руководства ЕК будет курировать межинституциональные отношения и долгосрочное планирование. Вопросы энергетики поручены эстонке Кадри Симсон.

Еврокомиссия планирует проведение трехсторонней встречи по транзиту газа с Россией и Украиной на техническом уровне в Брюсселе 29 ноября, а следующий раунд министерской трехсторонки ЕК предлагает провести в начале декабря, рассказал ранее осведомленный источник.