МАЛАБО, 28 ноя — ПРАЙМ. Экваториальная Гвинея ждет от "Лукойла" оценки ресурсов и плана разработки блока EG-27, в котором у российской компании будет 80%, после будет принято решение о заключении контракта, при этом одной из опций реализации газа с проекта может стать плавучий СПГ-завод, сообщил журналистам министр углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.

"Задача "Лукойла" сейчас оценить для нас ресурсы. Этот блок представлен не просто для разведки, он уже открыт. И "Лукойл" должен сейчас представить план геологоразведочных работ и разработки. Согласно видению "Лукойла", они будут сами разрабатывать все, но чтобы иметь возможность разрабатывать, нужно понимать, что ты конкретно будешь делать", — сказал министр в кулуарах Международного газового семинара, который проводится в рамках Саммита ФСЭГ в столице Экваториальной Гвинеи Малабо.

По его словам, участвовать в разработке газового блока будет "Лукойл" с долей в 80% и национальная GEPetrol с долей 20%. При этом у "Лукойла" есть две возможные альтернативы, куда компания сможет направлять добытый газ.

"Одна — трубопровод до Punta Europa (LNG, существующий СПГ-завод — ред.), … а затем СПГ будет отправляться на экспорт; другая — начать новый проект, как предлагал Ophir — плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от "Лукойла", какую опцию они посчитают наилучшей", — заметил он. По его словам, российская компания сейчас открыта обеим опциям.

"Но на данной стадии первый вопрос для них — это данные, это повторная оценка, но мы хотели заверить их, что данный блок будет обсуждаться именно с ними. Если мы придем к общему знаменателю — контракт будет подписан. Если нет — нам придется снова забрать блок обратно и опять выставить его на лицензионном раунде", — отметил министр.

На вопрос о том, можно ли предположить уже сейчас, какой потенциальной мощностью будет обладать плавучий СПГ-завод, Лима ответил: "Вероятно, мощность этого плавучего СПГ-завода будет такая же, как мы обсуждали с Ophir, около 2,2 миллиона тонн в год".

В среду агентство Блумберг со ссылкой на министерство углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи сообщило, что "Лукойл" получил лицензию на разработку блока EG-27. Ранее блок носил название R, а на его базе британская Ophir Energy хотела построить плавучий СПГ-завод мощностью 2,2 миллиона тонн. Однако Экваториальная Гвинея лишила Ophir Energy лицензии на разработку газового месторождения в начале этого года после того, как компания не смогла обеспечить финансирование проекта.