МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Идея исключить из российских квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ газовый конденсат справедлива, но вряд ли найдет поддержку именно сейчас, когда на кону долгожданное рынком IPO Saudi Aramco, полагают опрошенные "Прайм" эксперты. В дальнейшем квоты для РФ вполне могут быть приведены в соответствие с едиными стандартами – ведь пока конденсат учитывают только в отношении нашей страны, что несправедливо. Однако это усилит рост предложения на рынке, что вынудит ОПЕК+ увеличивать сокращение добычи либо смириться со снижением нефтяных котировок.

Россия готовит расчеты, позволяющие исключить конденсат из механизма определения квот в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Однако пока такое решение не принято – следует дождаться окончательного вердикта аналитиков, добавил он. Ранее министр пояснял, что Россия старается по итогам ноября выйти на уровень добычи нефти, предусмотренный условиями соглашения в рамках ОПЕК+, однако в зимний период влияние на это оказывает, в частности, добыча газового конденсата.

КОНДЕНСАТ: НЕМНОГО ПОДРОБНОСТЕЙ

Это побочный продукт, получаемый в основном при добыче газа. По условиям сделки ОПЕК+ он включен в рамки разрешенного России объема нефтедобычи, хотя для Саудовской Аравии и других стран-членов ОПЕК такого не предусмотрено. До последнего времени это не создавало для нас проблем, однако сейчас начинают работу новые месторождения в Арктике и Восточной Сибири, и производство газоконденсата растет. В результате РФ не вписывается в параметры соглашения.

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Между тем, речь идет о значительных объемах. По данным МЭА, добыча нефти ОПЕК в III квартале 2019 года составила 29,4 млн баррелей в сутки, а прочих жидкостей – 5,5 млн баррелей. Среди этих жидкостей конденсат занимает основное место.

По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, вычесть его из квот следовало давно, но, видимо, раньше на это не обращали внимания в силу как нехватки времени, так и естественной технологической разницы в добыче "легкой" нефти Ближнего Востока и "тяжелой" российской нефти, на которую при заключении соглашения просто не обращали внимания.

В результате в Саудовской Аравии газовый конденсат исторически не считают за сколько-нибудь значимый ресурс, потому что в изобилии есть высококачественная "легкая" нефть, а в России он является ценным сырьем для производства низкооктанового бензина, некоего подобия дизеля, котельного топлива, пластмасс, синтетических каучуков.

И нефть, и газовые конденсаты нестандартны по всей планете, их химический состав отличается, поэтому одинаковые квоты невозможны.

"Это понимают химики, но не сразу понимают политики, для которых нефть — просто нефть, или даже просто котировка на бирже",- добавил Антонов.

СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, вероятность введения единых стандартов, если РФ выступит с такой просьбой, весьма высока, поскольку мы — единственная страна, которая включает газовый конденсат в расчет квоты ОПЕК+.

По оценке ЦДУ ТЭК, добыча нефти и газового конденсата в России в октябре составила 11,25 баррелей в сутки, тогда как квотой установлено 11,18 млн баррелей в сутки. Таким образом, разница составляет 70 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно приросту добычи газового конденсата в России с августа по октябрь: она увеличилась с 700 до 770 тысяч баррелей в сутки ", — приводит пример аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Схожие данные привел аналитик по нефтегазовому сектору "Уралсиба" Алексей Кокин. По его словам, добыча жидкостей газодобывающими "дочками" "Газпрома" (то есть не "Газпром нефтью") и "Новатэком" в сумме сейчас дают почти 0,5 млн баррелей в сутки.

Эти цифры позволяют предположить, что частичное неисполнение Россией обязательств по ОПЕК+ в период с августа по октябрь почти полностью обусловлено ростом добычи газового конденсата, указывают эксперты. По их оценке, в ближайшие месяцы этот рост продолжится, что будет связано с сезонным фактором: потребление и, как следствие, добыча газа резко возрастают в зимний период.

КВОТЫ И НЕФТЯНОЙ БАЛАНС

Эксперты сходятся во мнении, что в ходе декабрьской встречи тема затронута не будет. Главное событие, вокруг которого сконцентрировано всеобщее внимание — IPO Saudi Aramco, в преддверии которого Саудовская Аравия постарается не создать даже намека на возможное снижение цены нефти, и может проигнорировать запрос российской стороны, пока IPO не завершится.

"Скорее могут быть предприняты штрафы в отношении нарушающей квоту страны, или угроза таких штрафов, чтобы дисциплинировать остальных производителей нефти", — считает представитель "Алор Брокер".

В дальнейшем новая квота с большой долей вероятности будет установлена, что неминуемо повлияет на нефтяные котировки. При прочих равных рост добычи конденсата приводит к росту предложения на рынке, поскольку конденсат можно рассматривать как сверхлегкую нефть без тяжелых фракций, говорит Кокин.

По его мнению, изменений параметров сделки ОПЕК+ не будет до середины 2020 года.

"Затем не исключаю роста или даже временной отмены ограничений (при сохранении ОПЕК+ как координирующей организации), если участники увидят дефицит нефти на рынке во второй половине 2020 года", — прогнозирует он.

В свою очередь, Сидоров напомнил, что добыча нефти в США стремительно растет, поэтому вероятно дальнейшее снижение добычи странами-участницами ОПЕК+. "

Однако полагаю, что цены на уровне 60-65 долларов за баррель комфортны для них, поэтому изменений ждать не стоит. Также стоит помнить, что квоты носят формальный характер и в действительности совокупная добыча стран-участниц соглашения ниже, в первую очередь, благодаря Саудовской Аравии", — отметил он.

Что касается прогнозов на будущий год, то большая часть экспертов ожидают сохранения баланса. "Спрос в 2020 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки, что будет покрыто ростом добычи стран, не входящих в ОПЕК, на 2,3 млн баррелей в сутки. В этой ситуации у ОПЕК+ два выхода. Первый — сократить добычу на разницу – 1,1 млн баррелей в сутки, что сбалансирует рынок. Второй – ограничить сокращение 0,3-0,4 млн баррелей в сутки. В этом случае сдвиг в сторону предложения составит 0,7-0,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, делают вывод аналитики.