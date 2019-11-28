МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из механизма определения квот в рамках сделки ОПЕК+, решения пока нет, выводы будут сделаны после подсчетов, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"У нас пока нет такого решения, мы обсуждаем, делаем расчеты такие… на базе этих расчетов сделаем тогда выводы", — ответил он на вопрос, предлагает ли Россия странам ОПЕК+ исключить конденсат из расчетов квот в рамках сделки по сокращению добычи.